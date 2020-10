Attentato in Francia: 3 vittime nella cattedrale di Notre-Dame a Nizza (Di giovedì 29 ottobre 2020) Attentato in Francia nella mattinata di oggi. Un uomo ha ucciso tre persone usando un’arma da taglio: tutti i dettagli del cruento attacco. Ore di paura questa mattina in Francia, a Nizza. Un uomo ha seminato il panico, attaccando con un’arma da taglio un numero imprecisato di persone. Il conteggio dei feriti è ancora in … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 29 ottobre 2020)inmattinata di oggi. Un uomo ha ucciso tre persone usando un’arma da taglio: tutti i dettagli del cruento attacco. Ore di paura questa mattina in, a. Un uomo ha seminato il panico, attaccando con un’arma da taglio un numero imprecisato di persone. Il conteggio dei feriti è ancora in … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Agenzia_Ansa : Le campane risuoneranno in tutte le chiese della #Francia alle 15 in segno di lutto dopo l'attentato di #Nizza… - AnnalisaChirico : Il terrorismo colpisce ancora una Francia provata dalla morte di Samuel Paty. A Nizza stamattina un attentato nella… - TgLa7 : Francia, attentato a Nizza, polizia: decapitata una donna, non un uomo. L'attentatore, arrestato, è stato ferito. N… - rpJYdpsA4OTn4nY : RT @RadioSavana: Francia, attentato terroristico nella Basilica di Notre Dame a Nizza: diversi morti e feriti. Una donna 70enne è stata dec… - Alex_NoEuro : RT @RadioSavana: Francia, attentato terroristico nella Basilica di Notre Dame a Nizza: diversi morti e feriti. Una donna 70enne è stata dec… -