Anticipazioni Il Segreto | Isabel è morta?

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Una sconvolgente notizia metterà sotto sopra Puente Viejo nelle prossime puntate de Il. Lerivelano che presto gli abitanti del paese verranno a conoscenza della morte improvvisa di donnade los Visos. La marchesa, a quanto pare sarà assassinata in maniera misteriosa mentre si trovava nel suo ufficio nella residenza de La Habana. Tuttavia, la sua morte apparirà da subito sospetta anche perché un giudice che si trovava lì per caso, ordinerà il ritiro del corpo prima che il Capitano Huertas possa vederlo. Tutto ciò, farà sì che il poliziotto abbia non pochi sospetti e saranno indirizzati verso Francisca Montenegro.Il, ma il suo corpo ...