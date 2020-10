Annapurna Interactive | il nuovo gioco fatto da uno studio interno

(Di giovedì 29 ottobre 2020)decide di andare oltre il solo publishing, aprendo unoper unin sviluppo Dopo anni di publishing a contatto con alcune delle realtà più interessanti dell’industria,decide di fare il grande passo ed aprire per la prima volta uno. Sono infatti partite le assunzioni per alcuni ruoli, che andranno a delineare l’identità di questodi sviluppo. Purtroppo al momento sulsviluppato danon sappiamo praticamente nulla. Probabilmente ci vorrà ancora un ...

The Pathless, videogioco sviluppato da Giant Squid e pubblicato da Annapurna Interactive, è ora disponibile su PlayStation Store in versione digitale, al costo di 39,99 $. Per coloro che decidono di ...