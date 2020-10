Vuelta | successo di Roglic all’Alto de Moncavillo Richard Carapaz resta leader della Generale

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Primozha vinto l’ottava tappasempre. ALTO DE(SPAGNA) – Primozha vinto l’ottava tappa. Prova di forza per lo sloveno, che sull’Alto deha staccato tutti e rientrato in piena lotta per la. Sono 13 i secondi di ritardo di, secondo. Sul podiofrazione Daniel Martin (a 20″). Una salita che ha frantumato il gruppo e stravolto la classifica. Nell’ottava tappa nessun italiano è riuscito a tenere il ritmo ...