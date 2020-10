Vuelta 2020, nona tappa: data, orari, tv e streaming (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Giovedì 29 ottobre è il giorno della nona tappa della Vuelta 2020, da Castrillo del Val ad Aguilar de Campoo dopo 157,7 chilometri quasi del tutto pianeggianti. Una frazione che quindi dovrebbe regalare ai velocisti una delle poche occasioni per giocarsi un successo di tappa nella corsa spagnola. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con dirette live, classifiche aggiornate e molto altro ancora per non farvi perdere assolutamente niente della Vuelta 2020. orari E TV – La partenza della nona tappa è prevista per le ore 13:25, mentre l’arrivo è programmato in base alla media oraria di corsa tra le 17:05 e le 17:30. La corsa sarà trasmessa in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Giovedì 29 ottobre è il giorno delladella, da Castrillo del Val ad Aguilar de Campoo dopo 157,7 chilometri quasi del tutto pianeggianti. Una frazione che quindi dovrebbe regalare ai velocisti una delle poche occasioni per giocarsi un successo dinella corsa spagnola. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con dirette live, classifiche aggiornate e molto altro ancora per non farvi perdere assolutamente niente dellaE TV – La partenza dellaè prevista per le ore 13:25, mentre l’arrivo è programmato in base alla mediaa di corsa tra le 17:05 e le 17:30. La corsa sarà trasmessa in ...

SpazioCiclismo : Matteo Moschetti stringe i denti ma non basta: dopo un lungo inseguimento solitario deve lasciare #LaVuelta20 - infoitsport : LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: l’arrivo in salita sull’Alto de Moncalvillo è letale! - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Ciclismo #Vuelta Stoccata di Woods su Fraile e Valverde. Carapaz resta leader - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Ciclismo #Vuelta Stoccata di Woods su Fraile e Valverde. Carapaz resta leader - ansacalciosport : Vuelta: 7/a tappa al canadese Woods. Carapaz conserva la maglia rossa di leader | #ANSA -