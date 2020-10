Vitamina D per avere più difese anti Covid (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Oltre l'80% dei pazienti ricoverati per Covid ha una carenza di Vitamina D, un nutriente importante per il funzionamento del sistema immunitario. Lo indica lo studio pubblicato sul Journal of Clinical ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Oltre l'80% dei pazienti ricoverati perha una carenza diD, un nutriente importante per il funzionamento del sistema immunitario. Lo indica lo studio pubblicato sul Journal of Clinical ...

