Stefania Orlando contro Elisabetta Gregoraci: “Stratega, sta giocando” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Stefania Orlando contro Elisabetta Gregoraci: “Stratega, sta giocando”. Oggi la conduttrice ha voluto provare a vedere un po’ chiaro sulla situazione tra Elisabetta e Pierpaolo Pretelli Nella casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti stanno cominciando ad aprire gli occhi. Se prima tutti speravano in un lieto fine per Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, ora … L'articolo Stefania Orlando contro Elisabetta Gregoraci: “Stratega, sta giocando” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 28 ottobre 2020): “Stratega, sta giocando”. Oggi la conduttrice ha voluto provare a vedere un po’ chiaro sulla situazione trae Pierpaolo Pretelli Nella casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti stanno cominciando ad aprire gli occhi. Se prima tutti speravano in un lieto fine per Pierpaolo Pretelli ed, ora … L'articolo: “Stratega, sta giocando” proviene da YesLife.it.

GrandeFratello : L'unica cosa bella del sentirsi un po' distanti è la certezza di tornare vicini in fretta... ?? #GFVIP - holy_ot7 : RT @lostjnpieces: Stefania Orlando a 53 anni: Io a 21 anni: #GFVIP - Emyli009 : RT @furiousorlando: “Le delusioni arrivano perché abbiano delle aspettative. Non ti aspettare mai niente. Le cose devi farle perché vuoi be… - passionmakeup_ : RT @GrandeFratello: Pace fatta ?? #GFVIP - xjawaadvoicex : RT @RamaTrash8: Mi trovo con il discorso di Stefania Orlando. Se non provi interesse verso un uomo che ti corteggia, devi farlo presente,… -