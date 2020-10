Sono arrivate “Le Streghe” con la cattivissima Anne Hathaway

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) "Le Streghe": il film fantasy diretto da Robert Zemeckis, tratto dall'amato racconto di Roald Dahl, è ora disponibile in Italia per l'acquisto e il noleggio su diverse piattaforme, fra cui Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV.Protagonista è la ", affiancata da Octavia Spencer, Stanley Tucci, Kristin Chenoweth e Chris Rock. La storia è quella di un piccolo orfano, interpretato da Jahzir Kadeem Bruno, che alla fine del 1967 va a vivere con la sua adorata nonna in una cittadina dell'Alabama. Il ragazzo e sua nonna si imbattono in alcune streghe apparentemente glamour ma completamente diaboliche. Decidono allora di trasferirsi in una sfarzosa località balneare, ma purtroppo proprio lì la ...