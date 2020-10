Serie C, in attesa di novità per Palermo-Virtbese l’AIA dirama gli arbitri: sarà Mario Cascone il direttore di gara (Di mercoledì 28 ottobre 2020) In attesa di novità per quanto riguarda Palermo-Viterbese - la gara potrebbe non giocarsi alla luce della lunga procedura di reinserimento nel gruppo rosanero degli elementi che diventeranno negativi e dei nuovi positivi tra i laziali - l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali della gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C - Girone C, attualmente in programma domenica 1 novembre allo Stadio “Renzo Barbera”.Sarà Mario Cascone di Nocera Inferiore l’arbitro di Palermo-Viterbese. Il fischietto campano sarà coadiuvato da Luca Feraboli di Brescia e Alessandro Maninetti di Lovere. Quarto uomo ufficiale Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto. Leggi su mediagol (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Indi novità per quanto riguarda-Viterbese - lapotrebbe non giocarsi alla luce della lunga procedura di reinserimento nel gruppo rosanero degli elementi che diventeranno negativi e dei nuovi positivi tra i laziali - l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali dellavalida per l’ottava giornata del campionato diC - Girone C, attualmente in programma domenica 1 novembre allo Stadio “Renzo Barbera”.Saràdi Nocera Inferiore l’arbitro di-Viterbese. Il fischietto campano sarà coadiuvato da Luca Feraboli di Brescia e Alessandro Maninetti di Lovere. Quarto uomo ufficiale Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il campionato di serie D prosegue. Flaminia Civita Castellana e Monterosi, che sono le due società della Tuscia presenti nel massimo torneo dei dilettanti per ora potranno terminare ...

