Sala “Lockdown scelta sbagliata | tenere anziani a casa”

"Il tema del lockdown è tornato prepotentemente al centro della discussione e io ritengo che il lockdown oggi sia una scelta sbagliata": a dirlo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video postato sulla sua pagina Facebook. Sala sottolinea l'importanza "di tenere gli anziani a casa". fsc/mrv/red

