Ronaldo ha le idee chiare | “Il tampone è una stronzata Mi sento bene”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Torino, 28 ott – Evidentemente Cristianonon vede l’ora di giocare di nuovo a calcio, e forse non gli va già di non poter essere in campo oggi all’Allianz Stadium per sfidare il Barcellona di Leo Messi. La causa la sappiamo tutti: Ronadlo è risultato positivo al Covid. Lui, però, dice di sentirsi in ottima forma e sostiene senza mezzi termini che ilsia … una bullshit.: “Feeling good, forza Juve” Alla notizia della positività riconfermata di, molti tifosi si sono messi le mani nei capelli. Lui, però, tra un selfie sul lettino a prendere il sole e un nuovo taglio di capelli, ha deciso di rassicurare i follower, scrivendo a corredo di una sua foto (ma va) questa didascalia: “Felling good and healthy. Forza ...