Pronta l' opera pop su Casanova

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Paolo Giordano L'artista porterà in scena il volume di Strukul sul celebre veneziano Dopotutto, fuoriclasse si rimane. Finiti i Pooh, Red Canzian ha continuato a fare ciò che un vero musicista non può smettere di fare: pensare, scrivere, comporre musica. E adesso parla di un nuovo progetto nato «in modo carbonaro» ma che ha davvero la possibilità di ricoprire uno spazio vuoto nello spettacolo italiano (quando si potrà). «È un'pop - spiega - nella quale ho coinvolto anche il mio amico Miki Porru». Insieme hanno portato in musica il libro di Matteo Strukul Giacomo- La sonata dei cori infranti (Mondadori) che racconta questo incredibile personaggio in un modo diverso dai soliti luoghi comuni che ormai lo accompagnano da secoli. «Già da una decina di ...