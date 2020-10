Parte ‘Terzo in cantiere’ | laboratorio Caudo-cittadini Municipio III

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma – “Dare forma alla citta’ ideale e ai suoi valori fondamentalindo dal basso, dal territorio, attraverso il protagonismo die cittadine con riflessioni, proposte e idee per il buongoverno delRoma III e rinnovando l’azione di governo che dal 2018 con l’amministrazione della giuntasi e’ affermata. Questa l’idea di Terzo in cantiere, ilpubblico che sara’ inaugurato domani 29 ottobre con un incontro online dalle 18.00 alle 20.30”. E’ quanto si legge in una nota del III. “L’idea e’ quella di avviare un percorso di confronto quanto piu’ ampio possibile ma non neutro: segnato da valori e obiettivi netti, come il contrasto alle disuguaglianze sociali e ...