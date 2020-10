Palazzina crollata a Napoli, non ci sono feriti (Di giovedì 29 ottobre 2020) Una Palazzina è crollata a Napoli nel pomeriggio di mercoledì 28 ottobre 2020. Nessuna persona è rimasta ferita. Napoli – Una Palazzina è crollata a Napoli nel pomeriggio di mercoledì 28 ottobre 2020. Il cedimento della struttura di tre piani è avvenuto a San Giovanni a Teduccio, non lontano dalla stazione della Linea 2 della metropolitana della città partenopea. La notizia è stata data dai vigili del fuoco: “Napoli, intervento in via Innominata per il crollo della porzione di un edificio a due piani, segnalato come rifugio senza tetto. Sul posto squadre vigili del fuoco anche con Usar e cinofili per la ricerca di eventuali coinvolti“. Nessun ferito I vigili del fuoco ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Unanel pomeriggio di mercoledì 28 ottobre 2020. Nessuna persona è rimasta ferita.– Unanel pomeriggio di mercoledì 28 ottobre 2020. Il cedimento della struttura di tre piani è avvenuto a San Giovanni a Teduccio, non lontano dalla stazione della Linea 2 della metropolitana della città partenopea. La notizia è stata data dai vigili del fuoco: “, intervento in via Innominata per il crollo della porzione di un edificio a due piani, segnalato come rifugio senza tetto. Sul posto squadre vigili del fuoco anche con Usar e cinofili per la ricerca di eventuali coinvolti“. Nessun ferito I vigili del fuoco ...

