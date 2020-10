Ordine degli Infermieri, vince Insieme: gli eletti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi sono concluse ieri le operazioni di spoglio delle elezioni per il rinnovo degli Organi dell’Ordine degli Infermieri di Benevento. Hanno votato in tutto 693 Infermieri e Infermieri pediatrici: la maggioranza delle preferenze sono andate alla lista Insieme, che ha totalizzato 404 voti contro i 231 della lista avversaria. Rinnovata in parte la composizione del Consiglio con l’ingresso di nuove Professionalità provenienti dalle diverse realtà sanitarie sannite. Il Consiglio si insedierà nei prossimi 8 giorni per formalizzare le cariche, da quest’ anno il mandato sarà quadriennale. Come Presidente uscente voglio ringraziare tutti i Colleghi per la partecipazione, che è un grande segno di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi sono concluse ieri le operazioni di spoglio delle elezioni per il rinnovoOrgani dell’di Benevento. Hanno votato in tutto 693pediatrici: la maggioranza delle preferenze sono andate alla lista, che ha totalizzato 404 voti contro i 231 della lista avversaria. Rinnovata in parte la composizione del Consiglio con l’ingresso di nuove Professionalità provenienti dalle diverse realtà sanitarie sannite. Il Consiglio si insedierà nei prossimi 8 giorni per formalizzare le cariche, da quest’ anno il mandato sarà quadriennale. Come Presidente uscente voglio ringraziare tutti i Colleghi per la partecipazione, che è un grande segno di ...

