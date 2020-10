Non è vero che in Ghana il giorno in cui si divorzia bisogna indossare gli stessi abiti usati per il matrimonio (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il 26 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra 6 persone – tre uomini e tre donne – sedute su una panca e vestite in abiti da sposi. Lo scatto è accompagnato da questo testo: «In Ghana bisogna essere vestiti come il giorno del matrimonio quando è il giorno del divorzio». Questa notizia è falsa. Post pubblicato il 26 ottobre 2020 su Facebook – Notizia falsaLa foto originale è stata scattata nel gennaio 2009 nel distretto di Pader (Uganda, Africa) e mostra tre coppie mentre pregano in una chiesa di un campo di sfollati il giorno del loro matrimonio, come si può verificare qui. Come hanno verificato i colleghi di Africa Check, la legge sul ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il 26 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra 6 persone – tre uomini e tre donne – sedute su una panca e vestite inda sposi. Lo scatto è accompagnato da questo testo: «Inessere vestiti come ildelquando è ildel divorzio». Questa notizia è falsa. Post pubblicato il 26 ottobre 2020 su Facebook – Notizia falsaLa foto originale è stata scattata nel gennaio 2009 nel distretto di Pader (Uganda, Africa) e mostra tre coppie mentre pregano in una chiesa di un campo di sfollati ildel loro, come si può verificare qui. Come hanno verificato i colleghi di Africa Check, la legge sul ...

Da una parte, Trump che alimenta l'"onda rossa", accompagnato da una folla entusiasta; dall'altra, la campagna elettorale 'erratica' di Biden che rimane in testa nei sondaggi ma vede il vantaggio asso ...

Da Regione spiegano che non è vero. Insomma, smentiscono. Il giorno dopo in prima pagina sul Messaggero c'è la notizia che Fontana vuole il lockdown. Fontana allora smentisce, e pure il sindaco Beppe ...

