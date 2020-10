Musumeci | “Prima o poi si arriverà alla chiusura totale | perchè farlo ora?” E studia un ddl con deroghe come Bolzano

Leggi su dire

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) PALERMO – “Sappiamo tutti che prima o poi arriveremo alla chiusura totale. Ho già detto che ‘il peggio arriverà’, ma perché farlo arrivare prima? Perché impedire a una famiglia di andare al cinema o a un ristorante di chiudere dopo?”. Così il governatore siciliano, Nello Musumeci, nella sua controreplica all’Ars. “Fra qualche tempo temo che chiuderemo tutti e Roma ormai non fa molto per nascondere questa triste prospettiva”, ha aggiunto Musumeci, che ieri sera ha annunciato di essere al lavoro per un ddl che preveda deroghe rispetto ad alcune normative contenute nell’ultimo dpcm, in particolare su orari di chiusura per ristoranti e luoghi della cultura.