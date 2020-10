Le forme del Tempo di Manolo Valdés a Palazzo Cipolla (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Manolo Valdés torna a Roma dopo 25 anni con la mostra “Le forme del Tempo” che sarà visitabile a Palazzo Cipolla fino al 10 gennaio 2021 Manolo Valdés, artista spagnolo di fama internazionale, torna a Roma dopo ben 25 anni (Galleria Il Gabbiano, 1995), con una ampia mostra personale ospitata nelle magnifiche sale del Museo… L'articolo Le forme del Tempo di Manolo Valdés a Palazzo Cipolla Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 28 ottobre 2020)Valdés torna a Roma dopo 25 anni con la mostra “Ledel” che sarà visitabile afino al 10 gennaio 2021Valdés, artista spagnolo di fama internazionale, torna a Roma dopo ben 25 anni (Galleria Il Gabbiano, 1995), con una ampia mostra personale ospitata nelle magnifiche sale del Museo… L'articolo LedeldiValdés aCorriere Nazionale.

ceoftrash : RT @ubriac0amarz0: @vDoodoooooo @ceoftrash esprimere un'idea intollerante lede già la minoranza discriminata, Popper non tollera la manifes… - ubriac0amarz0 : @vDoodoooooo @ceoftrash esprimere un'idea intollerante lede già la minoranza discriminata, Popper non tollera la ma… - VegStalin : @Toni_Borlini @LeonardoCaciopp @barone_rotto @moro_thomas @DobromirVasile @universumvici Secondo Lenin, per le disu… - AlbertoLetizia2 : @williamsoi9 @GuidoAnzuoni Libertà di manifestazione del pensiero. Non mi piacciono queste forme striscianti di censura - alessandrop543 : @repubblica Il mondo in tutte le sue forme di vita è in guerra??? L'uomo pensava di essere onnipotente e il padrone… -