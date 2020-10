Juventus-Barcellona streaming | dove vedere la gara in diretta

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo non ci sarà (è ancora positivo al tampone, cosa che lo ha portato a polemizzare), manon può comunque essere considerata unacome tutte le altre. Leo Messi è pronto a trascinare la sua squadra in unache può già essere importante nella lotta per il primo posto nel girone, … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.