Juve-Barcellona 0-2: Dembelé e Messi show, Koeman batte Pirlo (Di giovedì 29 ottobre 2020) TORINO - Un po' grigia, con poche idee e sempre in affanno. Senza Cristiano Ronaldo, ancora positivo al Coronavirus,, la Juve cade in casa contro un Barcellona lontano dai tempi più gloriosi, ma ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) TORINO - Un po' grigia, con poche idee e sempre in affanno. Senza Cristiano Ronaldo, ancora positivo al Coronavirus,, lacade in casa contro unlontano dai tempi più gloriosi, ma ...

juventusfc : Prendetevi qualche minuto ?? Andate su @JuventusTv ???? Soddisfate tutte le vostre curiosità! ??… - juventusfc : Inizia adesso la conferenza stampa di @2DaniLuiz e @Pirlo_official ! LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : ?? ???????????????? ?? Alle 14 la conferenza stampa della Juve! ?? @Pirlo_official ?? @2DaniLuiz ??LIVE su @JuventusTV… - NonSoloJuve : ??”Barcellona 40 tocchi in area della Juve. Juve zero tiri in porta.” [Billò+Capello+Condò+Costacurta] - MKollandra : @GianniJ08 Con una formazione messa con più copertura e meno intasamento davanti questo Barcellona era battibile. B… -