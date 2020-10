Il Paradiso delle Signore 5 anticipazioni: GABRIELLA all’apice del successo ma… (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Timide e insicure nelle prime stagioni ed ora donne in carriera: stiamo parlando di GABRIELLA Rossi (Ilaria Rossi) e Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis), due delle protagoniste de Il Paradiso delle Signore che, a breve, potrebbero fare il salto per volare ancora più in alto in merito ai loro progetti lavorativi.Leggi anche: MARE FUORI: Tv Soap intervista MARIKA LENZI (Vesna)Roberta infatti, oltre a lavorare nel grande magazzino milanese, è anche una studentessa universitaria eccellente, tanto da ottenere una proposta dalla sua insegnante che potrebbe cambiare addirittura il suo destino: la ragazza infatti, iscritta alla facoltà di ingegneria, ha ricevuto dalla professoressa Barone un’offerta difficile da rifiutare e di cui sentiremo parlare per la prima volta ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Timide e insicure nelle prime stagioni ed ora donne in carriera: stiamo parlando diRossi (Ilaria Rossi) e Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis), dueprotagoniste de Ilche, a breve, potrebbero fare il salto per volare ancora più in alto in merito ai loro progetti lavorativi.Leggi anche: MARE FUORI: Tv Soap intervista MARIKA LENZI (Vesna)Roberta infatti, oltre a lavorare nel grande magazzino milanese, è anche una studentessa universitaria eccellente, tanto da ottenere una proposta dalla sua insegnante che potrebbe cambiare addirittura il suo destino: la ragazza infatti, iscritta alla facoltà di ingegneria, ha ricevuto dalla professoressa Barone un’offerta difficile da rifiutare e di cui sentiremo parlare per la prima volta ...

