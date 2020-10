Il caschetto di Natalie Portman | sempre più corto e con le punte in su

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Le interviste online sono ormai parte fondamentale dello show-biz e anche le star (e i loro entourage) si stanno via via raffinando nella sottile arte di apparire al meglio in versione video call. Peril viso in primo piano risalta al meglio con ilultra, che ha sfoggiato in un recente talk con Jimmy Fallon. Lo stile disfoglia la gallery: Hairstylepiù short Liscia naturale, ...