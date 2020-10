Francia di nuovo in lockdown: oggi l’annuncio di Macron (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nelle ultime due settimane il numero delle vittime da Covid in Europa è aumentato del 40%, lo ha reso noto l’Oms. Solo in Francia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 40.000 contagi e circa 500 morti. Numeri che fanno paura e che stanno spingendo l’Eliseo verso un nuovo lockdown. La decisione definitiva verrà presa stamattina, ma la chiusura totale del paese sembra inevitabile. L’annuncio di Macron arriverà questa sera intorno alle 20 e 30. Ad annunciarlo in anteprima è stata l’emittente francese BFM-TV, che allo stesso tempo ha specificato che si tratterà di un lockdown più flessibile. Come quello a cui sta pensando la Germania, colpita anch’essa duramente da virus. Secondo la Bild la cancelliera Angela Merkel intende proporre ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nelle ultime due settimane il numero delle vittime da Covid in Europa è aumentato del 40%, lo ha reso noto l’Oms. Solo innelle ultime 24 ore sono stati registrati 40.000 contagi e circa 500 morti. Numeri che fanno paura e che stanno spingendo l’Eliseo verso un. La decisione definitiva verrà presa stamattina, ma la chiusura totale del paese sembra inevitabile. L’annuncio diarriverà questa sera intorno alle 20 e 30. Ad annunciarlo in anteprima è stata l’emittente francese BFM-TV, che allo stesso tempo ha specificato che si tratterà di unpiù flessibile. Come quello a cui sta pensando la Germania, colpita anch’essa duramente da virus. Secondo la Bild la cancelliera Angela Merkel intende proporre ...

