FCA chiude trimestre record. Passi avanti progetto Stellantis (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) – FCA chiude il terzo trimestre dell’anno con risultati record a livello di Gruppo e in Nord America, nonostante le consegne globali complessive siano scese del 3% a 1.026.000 unità. L’EBIT adjusted di Gruppo si è attestato infatti su un record di 2,3 miliardi di euro, sfruttando gli ottimi risultati del Nord America (2,5 miliardi) mentre il margine è salito all’8,8% (13,8% in Nord America). Il periodo chiude con un utile netto di 1,2 miliardi di euro ed un utile netto adjusted di 1,5 miliardi di euro e con un free cash flow industriale di 6,7 miliardi di euro, con un impatto positivo di 5,6 miliardi di euro per il recupero del capitale di funzionamento. Investimenti per 2,2 miliardi di euro orientati soprattutto sullo sviluppo dei prodotti ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) – FCAil terzodell’anno con risultatia livello di Gruppo e in Nord America, nonostante le consegne globali complessive siano scese del 3% a 1.026.000 unità. L’EBIT adjusted di Gruppo si è attestato infatti su undi 2,3 miliardi di euro, sfruttando gli ottimi risultati del Nord America (2,5 miliardi) mentre il margine è salito all’8,8% (13,8% in Nord America). Il periodocon un utile netto di 1,2 miliardi di euro ed un utile netto adjusted di 1,5 miliardi di euro e con un free cash flow industriale di 6,7 miliardi di euro, con un impatto positivo di 5,6 miliardi di euro per il recupero del capitale di funzionamento. Investimenti per 2,2 miliardi di euro orientati soprattutto sullo sviluppo dei prodotti ...

EmmaKump : RT @dukana2: Altri contagi alla fabbrica #fossile #Fca di #Melfi...che non chiude perché gli operai possono crepare di #Covid19 ...#Basilic… - matteoc1951 : RT @dukana2: #Covid19 ??in poche ore altri 7 lavoratori della #Fca di #Melfi positivi a #Covid19: sono tantissimi..ma la fabbrica di bidoni… - dukana2 : RT @dukana2: #Covid19 ??in poche ore altri 7 lavoratori della #Fca di #Melfi positivi a #Covid19: sono tantissimi..ma la fabbrica di bidoni… - dukana2 : #Covid19 ??in poche ore altri 7 lavoratori della #Fca di #Melfi positivi a #Covid19: sono tantissimi..ma la fabbric… - RisatoNicola : RT @dukana2: Altri contagi alla fabbrica #fossile #Fca di #Melfi...che non chiude perché gli operai possono crepare di #Covid19 ...#Basilic… -

Ultime Notizie dalla rete : FCA chiude FCA chiude trimestre record. Passi avanti progetto Stellantis Teleborsa Fca: mercato mondiale chiudera' 2020 in rosso ma stime migliorate

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 ott - Nonostante il quadro internazionale per il mercato dell'auto resti negativo, Fca ha ritoccato leggermente al rialzo le stime sul mercato per la fine d ...

Borsa, Milano resta pesante (-3%). Wall Street verso tonfo in avvio

Fca poco fa ha annunciato che nel periodo luglio-settembre ha ... Hanno comunicato la trimestrale anche Eni (-2,8%), chiusa con rosso di mezzo miliardi di euro, e Saipem (-0,29%), con una perdita di ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 ott - Nonostante il quadro internazionale per il mercato dell'auto resti negativo, Fca ha ritoccato leggermente al rialzo le stime sul mercato per la fine d ...Fca poco fa ha annunciato che nel periodo luglio-settembre ha ... Hanno comunicato la trimestrale anche Eni (-2,8%), chiusa con rosso di mezzo miliardi di euro, e Saipem (-0,29%), con una perdita di ...