F1, Mattia Binotto: "Ferrari non lotterà per il Mondiale nel 2021. Ma l'anno dopo… L'imitazione di Crozza? Mi fa ridere" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Ferrari sta attraversando una stagione particolarmente difficile. La SF1000 non è mai stata all'altezza della situazione, le prestazioni sono state complessivamente molto deludenti e soltanto qualche fiammata di Charles Leclerc ha contribuito a portare qualche timido sorriso a Maranello. Il team principal Mattia Binotto sta cercando di guardare al futuro, anche se non si aspetta un ritorno al successo nell'immediato, come ha dichiarato ai microfoni di Sky: "Realisticamente nel 2021 non torneremo a lottare per il Mondiale. Penso che il nostro obiettivo sia tornare a lottare regolarmente per il podio. Il 2022 sarà la discontinuità, il momento per rimescolare le carte". In un lungo speciale intitolato "Mattia Binotto ...

