Europa League 2020-2021: Milan e Roma per allungare in classifica, Napoli per il riscatto contro la Real Sociedad (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tutto è pronto per il secondo turno dei gironi della Europa League 2020-2021. Le tre italiane impegnate nella competizione continentale per club hanno impegni differenti, ma il medesimo obiettivo: vincere e incamerare tre punti importanti per il prosieguo del rispettivo cammino. Domani si partirà alle ore 18.55 con il Milan che ospita lo Sparta Praga, quindi alle ore 21.00 la Roma se la vedrà con il CSKA Sofia, mentre il Napoli scenderà in campo nella tana della Real Sociedad. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cosa dovremo aspettarci da questo importante turno di Europa League. Nel Gruppo A la Roma vuole continuare nello slancio della preziosa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tutto è pronto per il secondo turno dei gironi della. Le tre italiane impegnate nella competizione continentale per club hanno impegni differenti, ma il medesimo obiettivo: vincere e incamerare tre punti importanti per il prosieguo del rispettivo cammino. Domani si partirà alle ore 18.55 con ilche ospita lo Sparta Praga, quindi alle ore 21.00 lase la vedrà con il CSKA Sofia, mentre ilscenderà in campo nella tana della. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cosa dovremo aspettarci da questo importante turno di. Nel Gruppo A lavuole continuare nello slancio della preziosa ...

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Real Sociedad per la seconda giornata di Europa League in programma in Spagna domani alle ore 21.

L'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata è stato decisivo in Champions League con la doppietta all'Ajax che ha riscosso grande successo, anche se secondo il suo agente non lo si consideri ancora come uno dei migliori attaccanti d'Europa.

