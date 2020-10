Esenzione Tosap prorogata al 31 dicembre | i moduli di richiesta per i commercianti di Lanciano

robertotofanel3 : @UtherPe @maxfarina Ed aggiungo: il registratore di cassa all'esterno crea il presupposto giuridico per la Tosap? S… - tusciatimes : Esercizi pubblici somministrazione cibi e bevande, occupazione suolo pubblico: proroga al 31 dicembre esenzione Tos… -

Ultime Notizie dalla rete : Esenzione Tosap

ruvochannel.com

CAMPOBASSO – L’Assessore alle attività produttive, Paola Felice, ha avuto modo, durante la seduta mattutina del Consiglio Comunale, svoltasi in modalità telematica, di fare il punto della situazione r ...Prorogata sino al 31 dicembre l’esenzione della Tosap per gli esercizi di ristorazione. Approvato un progetto per il recupero dell’immobile di via per Avetrana Nella mattinata odierna si è svolta la p ...