Così i figli di immigrati hanno devastato Torino: "Una gara a chi fa più casino" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Giuseppe De Lorenzo A Torino 10 arresti e 4 denunce. Tra loro figli di immigrati che vivono in periferia. Anche a Milano tra i 28 denunciati ci sono 10 stranieri "Tra gli arrestati e le persone in corso di identificazione non c'è alcuna brava persona. Parliamo di soggetti criminali che aderiscono alle tifoserie e giovani già dediti alla delinquenza". Parlava Così, ieri, il questore di Torino, Giuseppe De Matteis, analizzando quanto successo sotto la Mole. Intorno a piazza Castello petardi, roghi di cassonetti, fumogeni, bombe carta e lanci di bottiglie. Una vera e propria guerriglia, dal bollettino consistente: 10 arresti e 4 denunce. Oltre alla coda di polemiche. Se in piazza Vittorio i commercianti delusi dall'ultimo Dpcm hanno manifestato in ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Giuseppe De Lorenzo A10 arresti e 4 denunce. Tra lorodiche vivono in periferia. Anche a Milano tra i 28 denunciati ci sono 10 stranieri "Tra gli arrestati e le persone in corso di identificazione non c'è alcuna brava persona. Parliamo di soggetti criminali che aderiscono alle tifoserie e giovani già dediti alla delinquenza". Parlava;, ieri, il questore di, Giuseppe De Matteis, analizzando quanto successo sotto la Mole. Intorno a piazza Castello petardi, roghi di cassonetti, fumogeni, bombe carta e lanci di bottiglie. Una vera e propria guerriglia, dal bollettino consistente: 10 arresti e 4 denunce. Oltre alla coda di polemiche. Se in piazza Vittorio i commercianti delusi dall'ultimo Dpcmmanifestato in ...

sole24ore : Sure, all’Italia già erogati 10 miliardi. Che cos’è il programma europeo per la Cig - Adnkronos : Arriva l’estate di San Martino, che cos'è - fattoquotidiano : LEGAZIONISTI Cos'ha fatto la destra sul virus? L'ha favorito #FattoQuotidiano #edicola #25ottobre - WOONGFUL : il mio amico è scazzato e non mi dice cos’ha vabbè karen tieniti pure i tuoi segreti ma non ti permettere mai più d… - TommasoCanetta : RT @PagellaPolitica: Sono stati erogati all'Italia i primi 10 miliardi di #Sure. Abbiamo chiarito che cos’è e come funziona questo strumen… -

Ultime Notizie dalla rete : Così figli Massimo Giannini dopo la terapia intensiva: “La pronazione, tutti devono sapere cos’è, chi sono… Il Fatto Quotidiano Che cos'è la sempre più discussa "intelligenza artificiale"?

Ultimamente sentiamo sempre più spesso la parola "intelligenza artificiale". Nel termine più tecnico possiamo definirla come la programmazione e progettazione di sistemi che permettono di dotare ...

Alessia Marcuzzi di nuovo positiva al test ecco cos successo

“Purtroppo non sarò a Le Iene questa sera. Così mi sono sottoposta ad un test antigenico tramite tampone e da questo fortunatamente ho avuto esito negativo. Come… Leggi ...

Ultimamente sentiamo sempre più spesso la parola "intelligenza artificiale". Nel termine più tecnico possiamo definirla come la programmazione e progettazione di sistemi che permettono di dotare ...“Purtroppo non sarò a Le Iene questa sera. Così mi sono sottoposta ad un test antigenico tramite tampone e da questo fortunatamente ho avuto esito negativo. Come… Leggi ...