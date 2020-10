Cattolici e Covid, quale ruolo? Parla Massimo Milone (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Davanti alla crisi sanitaria, all’emergenza del coronavirus, in queste settimane spesso si è Parlato del bisogno di pensieri lunghi. Di ragionare in prospettiva, di saper anticipare e prevenire il male, in questo caso il contagio, ma allo stesso tempo anche di capire come affrontare la crisi, una volta che sarà passata la tempesta. Il lock-down, che sia misura necessaria o di cieca disperazione, chiamerà una ricostruzione morale e sociale. In questo contesto, molti cominciano a interrogarsi. Tra questi c’è Massimo Enrico Milone, giornalista napoletano e direttore di Rai Vaticano, la struttura della Rai che coordina l’informazione religiosa e i rapporti con la Santa Sede. Con un saggio edito da Guida Editori e intitolato “Pandemia della Politica. I Cattolici al tempo di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Davanti alla crisi sanitaria, all’emergenza del coronavirus, in queste settimane spesso si èto del bisogno di pensieri lunghi. Di ragionare in prospettiva, di saper anticipare e prevenire il male, in questo caso il contagio, ma allo stesso tempo anche di capire come affrontare la crisi, una volta che sarà passata la tempesta. Il lock-down, che sia misura necessaria o di cieca disperazione, chiamerà una ricostruzione morale e sociale. In questo contesto, molti cominciano a interrogarsi. Tra questi c’èEnrico, giornalista napoletano e direttore di Rai Vaticano, la struttura della Rai che coordina l’informazione religiosa e i rapporti con la Santa Sede. Con un saggio edito da Guida Editori e intitolato “Pandemia della Politica. Ial tempo di ...

BeppeC1 : @dDinoPirri Roberto Fiore che parla di Chiesa e valori cattolici è come Pappalardo che parla di Covid o Fusaro di t… - ultrascomodo : @aafriendzoni Ogni giorno ci sono notizie di nuovi cristiani cattolici positivi al covid. SVEGLIA MA CHISSENE FREGA… - Trovolavorobiz : RT @SurrexitVere: Direi che in Argentina non stanno messi tanto meglio di noi i cattolici se i loro vescovi sostengono non sia il tempo di… - millywo : @pattygatty65 @marioadinolfi Io mi riferivo ad Adonolfi ! Per me Francesco sta allontanando i veri cattolici dalla… - SurrexitVere : Direi che in Argentina non stanno messi tanto meglio di noi i cattolici se i loro vescovi sostengono non sia il tem… -