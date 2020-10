Caos Real Madrid | Benzema contro Vinicius | “Gioca contro di noi”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si pensava che la situazione in casapotesse solo migliorare, invece, dopo la vittoria nel Clasico, la sfida di Champions Leagueil Borussiam M'Gladbach ha rischiato di diventare un vero dramma sportivo. Sotto di 2-0, i blancos di Zidane sono riusciti in extremis a recuperare e pareggiare non senza tensioni, in campo e fuori. Il caso del giorno è senza dubbio uno conversazione tra Karime Ferland Mendy che ha come obiettivo "escludere" il compagnodal gioco.parla a Mendy "Non vi è la certezza perchénon fa il nome diretto di ...