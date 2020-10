Antitrust apre una istruttoria su Google (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il garante della concorrenza ha avviato una istruttoria nei confronti di Google per abuso della posizione dominante. Scrive l’Antitrust che Google: “avrebbe violato l’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda la disponibilità e l’utilizzo dei dati per l’elaborazione delle campagne pubblicitarie di display advertising, lo spazio che editori e proprietari di siti web mettono a disposizione per l’esposizione di contenuti pubblicitari. Nel cruciale mercato della pubblicità online, che Google controlla anche grazie alla sua posizione dominante su larga parte della filiera digitale, l’Autorità contesta alla società l’utilizzo discriminatorio dell’enorme mole di dati raccolti ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il garante della concorrenza ha avviato unanei confronti diper abuso della posizione dominante. Scrive l’che: “avrebbe violato l’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda la disponibilità e l’utilizzo dei dati per l’elaborazione delle campagne pubblicitarie di display advertising, lo spazio che editori e proprietari di siti web mettono a disposizione per l’esposizione di contenuti pubblicitari. Nel cruciale mercato della pubblicità online, checontrolla anche grazie alla sua posizione dominante su larga parte della filiera digitale, l’Autorità contesta alla società l’utilizzo discriminatorio dell’enorme mole di dati raccolti ...

