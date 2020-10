Zingaretti VS Renzi: “Il nemico è il virus, non le regole” (Di martedì 27 ottobre 2020) Le restrizioni previste dal nuovo decreto sono da ieri entrate in vigore e si hanno già le prime lamentele da parte dei partiti d’opposizione. A farsi sentire a riguardo è stato in particolar modo Matteo Renzi. La polemica di Italia Viva Le lamentele di Renzi riguardo alle nuove norme riguardano particolarmente quelle che andranno a condizionare le attività di ristorazione. “Il governo ha deciso sulla base delle emozioni di un solo ministro” ha dichiarato il Leader di Italia Viva in una enews, esortando il premier ad attenersi ai dati scientifici e oggettivi. Renzi prosegue poi entrando in merito degli ambiti colpiti dalle nuove norme. Al primo punto si trova la scuola, tema più caldo che mai dopo le decisioni discordanti prese dai vari governatori regionali; le strutture ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Le restrizioni previste dal nuovo decreto sono da ieri entrate in vigore e si hanno già le prime lamentele da parte dei partiti d’opposizione. A farsi sentire a riguardo è stato in particolar modo Matteo. La polemica di Italia Viva Le lamentele diriguardo alle nuove norme riguardano particolarmente quelle che andranno a condizionare le attività di ristorazione. “Il governo ha deciso sulla base delle emozioni di un solo ministro” ha dichiarato il Leader di Italia Viva in una enews, esortando il premier ad attenersi ai dati scientifici e oggettivi.prosegue poi entrando in merito degli ambiti colpiti dalle nuove norme. Al primo punto si trova la scuola, tema più caldo che mai dopo le decisioni discordanti prese dai vari governatori regionali; le strutture ...

