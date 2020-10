W la Rivoluzione!!! (Di martedì 27 ottobre 2020) Ieri dopo l’ennesimo discorso di Conte ho ricevuto varie telefonate di amici e colleghi che incitavano alla disobbedienza civile, alla ribellione e alla rivoluzione. E’stato molto strano, perché sentire settantenni voler andare sulle barricate mi ha stupito non poco. Mi ha ricordato quando al Liceo si leggeva “All’Italia”, e, al verso “L’armi, qua l’armi: io solo combatterò, procomberò sol ‘io”, m’immaginavo il Leopardi, gobbo e smunto, combattere contro un enorme ussaro austriaco. Ma perché questa voglia di rivoluzione? Solo per l’ emergere di una rabbia così forte verso un Governo? Non credo sia questa la ragione ultima anche se, senza ombra di smentita, si può tranquillamente affermare che questo Governo abbia fallito. A metà gennaio, il Governo fu informato di un ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Ieri dopo l’ennesimo discorso di Conte ho ricevuto varie telefonate di amici e colleghi che incitavano alla disobbedienza civile, alla ribellione e alla rivoluzione. E’stato molto strano, perché sentire settantenni voler andare sulle barricate mi ha stupito non poco. Mi ha ricordato quando al Liceo si leggeva “All’Italia”, e, al verso “L’armi, qua l’armi: io solo combatterò, procomberò sol ‘io”, m’immaginavo il Leopardi, gobbo e smunto, combattere contro un enorme ussaro austriaco. Ma perché questa voglia di rivoluzione? Solo per l’ emergere di una rabbia così forte verso un Governo? Non credo sia questa la ragione ultima anche se, senza ombra di smentita, si può tranquillamente affermare che questo Governo abbia fallito. A metà gennaio, il Governo fu informato di un ...

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione La rivoluzione del Maestro e la sua Juve destrutturata: ecco le difficoltà La Gazzetta dello Sport Bottura scrive a Conte: “I ristoranti stanno morendo, salviamoli così”

“Ecco cinque misure che servono per non perdere un pezzo fondamentale dell’identità nazionale” I ristoranti sono ambasciatori dell’agricoltura, sono il motore del turismo gastronomico, sono i ...

Verona: Sar rivoluzione

"Ecco cinque misure che servono per non perdere un pezzo fondamentale dell'identità nazionale" I ristoranti sono ambasciatori dell'agricoltura, sono il motore del turismo gastronomico, sono i ...