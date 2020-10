Travaglio dice che se le ambulanze non fossero occupate, «verrebbe da chiamarle per portar via Salvini e Renzi» (Di martedì 27 ottobre 2020) Si conclude con una frase al vetriolo l’editoriale di oggi, martedì 27 ottobre, scritto da Marco Travaglio su Il Fatto Quotidiano. Il direttore ribadisce la sua posizione avversa all’ultimo dpcm firmato da Giuseppe Conte, sottolineando come la chiusura di alcune attività (dai teatri ai cinema, fino alla serrata delle 18 per bar e ristoranti che potranno proseguire solamente con l’asporto e il delivery) non sia stata una mossa giusta da parte del governo. Ma il giornalista non ci sta a condividere lo stesso lato della barricata con Matteo Renzi e Matteo Salvini. LEGGI ANCHE > Travaglio contro la politologa Ventura sulla definizione di dpcm «Se le ambulanze non fossero occupate in missioni più urgenti, ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 ottobre 2020) Si conclude con una frase al vetriolo l’editoriale di oggi, martedì 27 ottobre, scritto da Marcosu Il Fatto Quotidiano. Il direttore ribadisce la sua posizione avversa all’ultimo dpcm firmato da Giuseppe Conte, sottolineando come la chiusura di alcune attività (dai teatri ai cinema, fino alla serrata delle 18 per bar e ristoranti che potranno proseguire solamente con l’asporto e il delivery) non sia stata una mossa giusta da parte del governo. Ma il giornalista non ci sta a condividere lo stesso lato della barricata con Matteoe Matteo. LEGGI ANCHE >contro la politologa Ventura sulla definizione di dpcm «Se lenonin missioni più urgenti, ...

MimmoMarchese1 : @PieroSansonetti Travaglio? Non ti conviene citare ciò che dice un mentecatto glorificato dalla zia Lilly per i pon… - TarallucciE : RT @OryDf: Dov'è quel fenomeno del cazzaro verde che applaudiva all'ospedale milano fiera? Dice a salvini che non ne azzecca una,mentre lui… - EttoreGiuliano : @ClaudioMori7 @nuccia20 Ogni tanto travaglio dice cose giuste - wholedani : @Pinucci63757977 Se lo dice #Travaglio è sicuramente na cazzate; ormai lo conosciamo bene. - AdinolfiGigi : Sansonetti, te non vali neanche una caccola di travaglio, lui quando non è d’accordo con conte lo dice e lo scrive… -

Ultime Notizie dalla rete : Travaglio dice Milano, riapre l'ospedale di Guido Bertolaso: l'annuncio della Lombardia. Ora Marco Travaglio che dice? Liberoquotidiano.it Conflitto fra poteri, per Travaglio la Corte è "cortigiana" solo quando gli conviene

In proposito, scrive ironicamente Marco Travaglio: “Chi l’avrebbe mai detto ... perché non c’è Zagrebelsky a dire cose di questo genere): “Non è una contesa ad armi pari, ma, di fatto, la richiesta ...

Nicola Porro esplode contro il governo: "I 5 miliardi ai ristoratori? Facevate le terapie intensive d'oro"

Il conduttore fa a pezzi il "protocollo Casalino-Travaglio": Casalino dice una cosa, Travaglio la rielabora. In realtà siamo di fronte a un vero e proprio modus operandi "ben sperimentato dal ...

In proposito, scrive ironicamente Marco Travaglio: “Chi l’avrebbe mai detto ... perché non c’è Zagrebelsky a dire cose di questo genere): “Non è una contesa ad armi pari, ma, di fatto, la richiesta ...Il conduttore fa a pezzi il "protocollo Casalino-Travaglio": Casalino dice una cosa, Travaglio la rielabora. In realtà siamo di fronte a un vero e proprio modus operandi "ben sperimentato dal ...