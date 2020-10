Traffico Roma del 27-10-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno ben trovati a questo aggiornamento disagi per chi si muove con la metro C linea che a causa di un guasto non percorre tutta la tratta i treni circolano tra San Giovanni Alessandrino mentre i bus navetta collegano le stazioni di Centocelle e di pantano e per un guasto limitato il percorso della trama 8 e trama arrivano fino alla fermata di via Induno per proseguire fino a Piazza Venezia ci sono invece i bus navetta sulla Pontina Intanto sono terminati i disagi versoa causa di un incidente che questa mattina congestionato ilOra però verso Pomezia abbiamo disagi a causa di lavori nella zona di Castelno anche tu la via Collatina lavori in corso e disagi difficoltà di circolazione vicino al raccordo sulla Casilina incidente a Pizza via di Vermicino altro ...