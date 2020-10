Tennis, ATP Nur-Sultan 2020: buona la prima per Andreas Seppi (Di martedì 27 ottobre 2020) Esordio vincente per Andreas Seppi nel torneo ATP di Nur-Sultan. Sul cemento kazako l’altoatesino si è qualificato per il secondo turno dopo aver superato in tre set il russo Aslan Karatsev, numero 113 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. Il veterano azzurro si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3 1-6 6-3 dopo due ore di gioco. Un primo set di grande equilibrio e deciso da un unico break ottenuto nell’ottavo game. Seppi riesce a strappare il servizio al russo, portandosi sul 5-3 e poi tenendo a zero la battuta per vincere il set per 6-3. La seconda frazione, invece, è un monologo di Karatsev, che si porta sul 3-0 e poi strappa ancora il servizio all’altoatesino nel sesto gioco (5-1), conquistando il set per 6-1. Seppi annulla subito una palla break ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) Esordio vincente pernel torneo ATP di Nur-. Sul cemento kazako l’altoatesino si è qualificato per il secondo turno dopo aver superato in tre set il russo Aslan Karatsev, numero 113 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. Il veterano azzurro si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3 1-6 6-3 dopo due ore di gioco. Un primo set di grande equilibrio e deciso da un unico break ottenuto nell’ottavo game.riesce a strappare il servizio al russo, portandosi sul 5-3 e poi tenendo a zero la battuta per vincere il set per 6-3. La seconda frazione, invece, è un monologo di Karatsev, che si porta sul 3-0 e poi strappa ancora il servizio all’altoatesino nel sesto gioco (5-1), conquistando il set per 6-1.annulla subito una palla break ...

