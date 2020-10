Spezia | Maggiore è guarito dal Covid

(Di martedì 27 ottobre 2020) Loha diramato un comunicato ufficiale in cui ha annunciato la guarigione di Giulio, centrocampista classe 1998 che ha terminato il periodo di quarantena. L’ultimo tempone è risultato negativo, dunque può ritornare a disposizione dei bianconeri per la prossima partita di campionato contro la Juve. L'articolodalproviene da Alfredo Pedullà.

Arrivano buone notizie in casa Spezia, ed in particolare per Giulio Maggiore, ufficialmente risultato negativo al termine della quarantena obbligatoria dopo aver contratto il Covid-19 ...Tampone negativo per Giulio Maggiore il quale al termine della quarantena obbligatoria si lascia dunque alle spalle la spiacevole esperienza del Covid-19 che lo ha tenuto lontano dalla squadra dopo la ...