Simon Le Bon | il “wild boy” della new wave

(Di martedì 27 ottobre 2020)e LeBon – Photo credits: FusetvJohn Charles Le Bon, storico frontman dei Duran Duran, nasce a Bushey nel 1958., insieme agli altri componentiband, ha smosso gli animi di intere generazioni negli anni ’80. Considerato uno dei maggiori sex symbol dell’epoca non si è procurato la sua fama solamente grazie alla semplice esteriorità. Il suo talento va ben oltre, infatti, all’internoband non ricopre solamente il ruolo di cantante ma anche quello di paroliere. Questa posizione la riprese ulteriormente nella sua breve parentesi negli Arcadia, gruppo fondato insieme a Nick Rhodes e Roger Taylor nel 1985. Vinse tre Ivor Novello Awards, un premio dedicato ai compositori e scrittori musicali, istituito nel 1955. Questi non sono gli unici premi ...

