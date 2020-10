Sassuolo | un altro positivo al Covid-19 in rosa | ecco chi è

(Di martedì 27 ottobre 2020) Ilha unindopo Jeremy Toljan: si tratta di Lukas Haraslin, trequartista ed attaccante esterno che nell’ultimo periodo ha spesso preso il posto di Boga, anch’egli obbligato a lungo fuori dai campi di gioco per la positività al Sars-CoV-2. Il giocatore salterà quindi certamente la trasferta di domenica prossima contro il Napoli, mentre la società ha avviato le procedure di messa in sicurezza per il resto del gruppo squadra., unal-19 inchi è Questo il comunicato comparso sul sito ufficiale della società neroverde: “L’U.S.Calcio comunica che dai test effettuati ...

STOCALCIO1 : ??? Un'altro positivo al #COVID19 in #SerieA: questa volta si tratta di #Haraslin del #Sassuolo. - ItaSportPress : Sassuolo, altro giocatore positivo al Covid-19 - - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ?? +++ Ultim’ora+++ #Sassuolo, un altro postivo al Covid-19 Ecco il comunicato del club neroverde ?? #LeBombeDiVlad #LBD… - BombeDiVlad : ?? +++ Ultim’ora+++ #Sassuolo, un altro postivo al Covid-19 Ecco il comunicato del club neroverde ??… - CanaleSassuolo : Sassuolo, un altro giocatore positivo al Covid-19: è Lukas Haraslin -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo altro

TUTTO mercato WEB

C'è un nuovo caso di positività al Covid-19 in casa Sassuolo. Si tratta dell'esterno offensivo Lukas Haraslin. Salgono a due dunque gli attualmente positivi per i neroverdi: l'altro è Jeremy Toljan, ...Nuovo caso di positività al Sassuolo: dopo gli ultimi test, il club neroverde comunica che Lukas Haraslin ha contratto il virus. L’incubo Covid-19 non allenta la propria morsa sulla Serie A. E non la ...