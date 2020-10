Roma, scontri in piazza del Popolo alla manifestazione contro le chiusure: bombe carta e cassonetti a fuoco. Polizia usa idranti (Di martedì 27 ottobre 2020) Ancora Forza Nuova in azione a Roma. Questa sera, intorno alle 19, circa 200 persone, fra militanti del partito di estrema destra e ultras, si sono radunati a piazza del Popolo per una manifestazione non autorizzata, armati di petardi e bombe carta. Le cariche della Polizia nel tentativo di disperdere il corteo hanno scatenato la rabbia dei forzanovisti, che hanno iniziato a far esplodere i petardi davanti la chiesa di Santa Maria del Popolo. Nella fuga, ultras e estremisti hanno dato fuoco a diversi cassonetti, distrutto alcuni monopattini e “investito” uno scooterista (illeso) nel traffico di piazzale Flaminio. Alcuni manifestanti si sono ripresentati in piazza della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Ancora Forza Nuova in azione a. Questa sera, intorno alle 19, circa 200 persone, fra militanti del partito di estrema destra e ultras, si sono radunati adelper unanon autorizzata, armati di petardi e. Le cariche dellanel tentativo di disperdere il corteo hanno scatenato la rabbia dei forzanovisti, che hanno iniziato a far esplodere i petardi davanti la chiesa di Santa Maria del. Nella fuga, ultras e estremisti hanno datoa diversi, distrutto alcuni monopattini e “investito” uno scooterista (illeso) nel traffico dile Flaminio. Alcuni manifestanti si sono ripresentati indella ...

