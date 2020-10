Ricciardi torna ad invocare chiusure generalizzate in alcune città

(Di martedì 27 ottobre 2020) Secondo WalterMilano e Napoli dovrebbero essere sottoposte a lockdown per contenere la diffusione del coronavirus. Coronavirus,: “Lockdown necessario a Milano e Napoli” su Notizie.it.

oscarebasta : @MediasetTgcom24 Ricciardi ma in estate eri sparito. Ora torni alla carica...come i tuoi amici del governo ..gli s… - mar_aie : Quindi: - #Speranza che torna a pronunciare le tre parole magiche; - #Ricciardi che dice chiaro e tondo che 'se dev… - Cactus543 : Torna quello, Ricciardi, che 'le mascherine non servono', ma ha cambiato idea: -

Walter Ricciardi, ordinario di Igiene all’Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute, torna a chiedere dei lockdown mirati nelle zone dove il virus circola di più ...In queste aree il lockdown è necessario, in altre aree del Paese no". Walter Ricciardi, ordinario di Igiene all'Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute, torna a chiedere dei ...