Ricciardi | “A Milano e Napoli lockdown necessario” Lombardia | “No a chiusura totale”

Walter Ricciardi, consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da coronavirus e rappresentante dell'Italia in seno al Consiglio Esecutivo dell'OMS, oggi ha parlato della necessità di indire un lockdown totale nelle due città in cui negli ultimi giorni i contagi da coronavirus stanno aumentando maggiormente, ossia Milano e Napoli. Ricciardi ha detto che in queste due città si può prendere il Covid "entrando al bar, al ristorante, prendendo l'autobus" perché "stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo" in quanto il virus circola tantissimo e dunque, secondo lui, "le ultime restrizioni adottate, che possono essere efficaci nel resto del territorio, non bastano".

