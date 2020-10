Paolo Fox non si presenta a I Fatti Vostri: Giancarlo Magalli svela il motivo (Di martedì 27 ottobre 2020) L’assenza di Paolo Fox a I Fatti Vostri non è passata inosservata, e Giancarlo Magalli ha svelato il motivo che ha costretto il famoso esperto di astrologia lontano dagli studi della trasmissione. L’annuncio è arrivato prima dei titoli di coda dell’ultima puntata. I Fatti Vostri, Paolo Fox assente in puntata La puntata de I Fatti Vostri appena archiviata è stata sigillata da una grande assenza: ieri, 26 ottobre, Paolo Fox non si è presentato. L’esperto di astrologia, che nella trasmissione cura la storica rubrica dedicata all’Oroscopo, ha disertato il consueto appuntamento con i fan del ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 27 ottobre 2020) L’assenza diFox a Inon è passata inosservata, ehato ilche ha costretto il famoso esperto di astrologia lontano dagli studi della trasmissione. L’annuncio è arrivato prima dei titoli di coda dell’ultima puntata. IFox assente in puntata La puntata de Iappena archiviata è stata sigillata da una grande assenza: ieri, 26 ottobre,Fox non si èto. L’esperto di astrologia, che nella trasmissione cura la storica rubrica dedicata all’Oroscopo, ha disertato il consueto appuntamento con i fan del ...

Elisabe43764042 : @Open_gol Si, poverini, era veramente inaspettato e straordinario che si tornasse alla Dad. Ci voleva assolutament… - tricomundial : Paolo Fox @lefrasidiosho - blablablangi : Il coraggio di Paolo Fox che scrive nel suo oroscopo di 'guardare al futuro con ottimismo' CREPO - _DAGOSPIA_ : IL VIDEO DI PAOLO FOX SUL 2020? NON È COME SEMBRA - L'ASTROLOGO: QUALCHE IMBECILLE BONARIO...… - zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox – domani mercoledì 28 ottobre 2020 – Previsioni per Ariete Toro Gemelli e Cancro - #Oroscopo… -