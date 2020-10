Mestre, una “cena di gala” alle 5 del mattino per protestare contro il Dpcm (Di martedì 27 ottobre 2020) Foto dalla pagina Facebook OsteriaPlip di MestreUna “cena di gala” alle 5 del mattino è l’iniziativa organizzata dall’Osteria Plip di Mestre per rispondere alle restrizioni del governo contenute nell’ultimo Dpcm, che impone la chiusura dei ristoranti alle 18. All’evento si sono presentati circa una sessantina di avventori, tra cui anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. “Vogliamo testimoniare la forza di questi pubblici esercizi che a tutti i costi vogliono tenere aperto e anche la scorrettezza con cui vengono fatte queste manovre”, ha detto Brugnaro. “Non ci sono solo i bar e i ristoranti, ma anche i teatri, i cinema, le palestre, le piscine. Tutte persone che si sono comportate onestamente, hanno ... Leggi su tpi (Di martedì 27 ottobre 2020) Foto dalla pagina Facebook OsteriaPlip diUna “cena di gala”5 delè l’iniziativa organizzata dall’Osteria Plip diper rispondererestrizioni del governo contenute nell’ultimo, che impone la chiusura dei ristoranti18. All’evento si sono presentati circa una sessantina di avventori, tra cui anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. “Vogliamo testimoniare la forza di questi pubblici esercizi che a tutti i costi vogliono tenere aperto e anche la scorrettezza con cui vengono fatte queste manovre”, ha detto Brugnaro. “Non ci sono solo i bar e i ristoranti, ma anche i teatri, i cinema, le palestre, le piscine. Tutte persone che si sono comportate onestamente, hanno ...

