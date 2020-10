L'Ue presta 10 miliardi all'Italia per pagare cassa integrazione e partite Iva" (Di martedì 27 ottobre 2020) La Commissione europea ha erogato finanziamenti pari a 10 miliardi all'Italia nell'ambito del programma Sure, fondo creato all'indomani della pandemia per combattere gli effetti della crisi sull'... Leggi su europa.today (Di martedì 27 ottobre 2020) La Commissione europea ha erogato finanziamenti pari a 10all'nell'ambito del programma Sure, fondo creato all'indomani della pandemia per combattere gli effetti della crisi sull'...

Ultime Notizie dalla rete : presta miliardi L'Ue presta 10 miliardi all'Italia per pagare cassa integrazione e partite Iva EuropaToday Oggi il decreto per 5 miliardi di aiuti. Ristoro doppio per chi chiude

Fare presto dunque, ma anche fare abbastanza ... Per mitigare le ricadute di questa sorta di lockdown part time, sul piatto dovrebbero esserci almeno 5 miliardi di euro. «I nuovi ristori a fondo ...

Generali,Donnet riapre il risiko assicurativo e sfida Allianz su Aviva Francia

Generali riapre il dossier M&A e guarda alla Francia. Secondo quanto fa sapere Milano Finanza, la compagnia assicurativa guidata da ...

