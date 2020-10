Letizia di Spagna, il potere intramontabile della sua giacca (Di martedì 27 ottobre 2020) Letizia di Spagna riprende i suoi impegni in presenza e visita il CERMI, sfoggiando un look riciclato dalla testa ai piedi, ma di sicuro effetto, dove il pezzo forte è la giacca in principe di Galles. La Regina sceglie quindi uno dei suoi outfit da working girl e ancora una volta non sbaglia. La riunione di lavoro che si è tenuta a Madrid con il comitato spagnolo dei rappresentati delle persone con disabilità non prevede mise frivole o sofisticate, Letizia ne è consapevole. Per questo preferisce presentarsi all’evento con un look semplice, quasi austero e senza fronzoli, ma come sempre particolarmente elegante, come il tailleur pantalone mai uscito da Palazzo. La Sovrana recupera dall’armadio il suo blazer, dai toni sul grigio con una punta di rosso e verde, del marchio francese ... Leggi su dilei (Di martedì 27 ottobre 2020)diriprende i suoi impegni in presenza e visita il CERMI, sfoggiando un look riciclato dalla testa ai piedi, ma di sicuro effetto, dove il pezzo forte è lain principe di Galles. La Regina sceglie quindi uno dei suoi outfit da working girl e ancora una volta non sbaglia. La riunione di lavoro che si è tenuta a Madrid con il comitato spagnolo dei rappresentati delle persone con disabilità non prevede mise frivole o sofisticate,ne è consapevole. Per questo preferisce presentarsi all’evento con un look semplice, quasi austero e senza fronzoli, ma come sempre particolarmente elegante, come il tailleur pantalone mai uscito da Palazzo. La Sovrana recupera dall’armadio il suo blazer, dai toni sul grigio con una punta di rosso e verde, del marchio francese ...

La Infanta Sofia, 13 anni, secondogenita di Letizia e Felipe VI di Spagna dopo la futura erede al trono Leonor, ha scelto (forse sotto consiglio della mamma?) un outfit ton sur ton: pantaloni verde mi ...

