L' attaccante bianconero è positivo al Coronavirus da due settimane

(Di martedì 27 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo, dopo 14 giorni,; ancoraal Covid: salterà Juventus-Barcellona. Juventus, Cristiano Ronaldo non; ancora guarito dal Covid-19 su Notizie.it.

L’attaccante della Juventus, dopo quattordici giorni, non è ancora guarito, nonostante abbia una bassa carica virale. Il tecnico bianconero Andrea Pirlo dovrà fare a meno del giocatore portoghese in ...la mancanza di notizie sul doppio tampone a cui si sarebbe sottoposto il campione portoghese è il segnale che il coronavirus non ha ancora abbandonato il corpo dell'attaccante bianconero. Notizia ...