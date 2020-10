Ilaria Capua sul vaccino | “Le prime dosi saranno riservate a operatori sanitari e fasce più a rischio Spero nell’immunità di gregge”

(Di martedì 27 ottobre 2020) La rivelazione della virologa: “Ci vorrà tempo per averediper tutti,nell’immunità di gregge”. Il ‘Corriere della Sera’ ha intervistato in esclusiva la virologa, direttamente nella sua villetta situata nel quartiere residenziale di Gainesville in Florida, dove vive con il marito e la figlia. Qui dirige un … L'articolosul: “Lepiù anell’immunità di ...

Corriere : ?? «Bisogna arrivare all’immunità di gregge facendo girare il virus lentamente, perché, se gira troppo velocemente,… - ilariacapua : Buongiorno, prima di insultarmi potete perpiacere leggere l'intervista ? #PecoreMorte e #ImmunitàDiGregge - HuffPostItalia : Ilaria Capua: 'Il vaccino non sarà la soluzione. Bisogna toglierselo dalla testa' - navesbarra : RT @ilariacapua: Buongiorno, prima di insultarmi potete perpiacere leggere l'intervista ? #PecoreMorte e #ImmunitàDiGregge - lantologia : RT @ronniewar96: Titoloni: « Ilaria Capua: puntiamo all’immunità di gregge » Quello che ha detto davvero: La cosa che più mi rode è l’aver… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilaria Capua

Crisanti: "Siero già a dicembre? Mi preoccuperei". Richeldi: "Rischioso intasamento dei pronto soccorso". E apre ai tamponi per i soli sintomatici ...La rivelazione della virologa Ilaria Capua: “Ci vorrà tempo per avere dosi di vaccino per tutti, spero nell’immunità di gregge”. Il ‘Corriere della Sera’ ha intervistato in esclusiva la virologa ...