Il ristorante di Montecitorio vuole riaprire per cena dopo le 18 e invita i parlamentari con un sms Ma il presidente Fico lo chiude

Il ristorante della Camera prova ad aggirare le restrizioni sugli orari imposte dal nuovo Dpcm. Se tra le nuove regole varate dal governo c'è la chiusura di tutti i ristoranti, bar e pasticcerie alle 18, la sala ristorazione di Montecitorio aveva annunciato la sua riapertura per stasera. Ma non appena il presidente della Camera Roberto Fico ha appreso la notizia, ne ha decretato la chiusura: le regole valgono per tutti, fuori e dentro i Palazzi. I deputati erano stati avvisati con un sms: "Dal lunedì al giovedì, presso i locali della ristorazione al piano Aula avrà luogo un servizio mensa con orario 19-21. Il servizio è attivo da oggi, 27 ottobre". Fino a oggi, per le misure anti-covid, era stato lasciato aperto solo il servizio d'asporto per i cibi.

