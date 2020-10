Il Collegio: un docu-reality talmente cult che può permettersi anche di apparire finto (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Collegio è il programma televisivo degli anni ’10-’20 che, più di tutti, ha saputo e sa intercettare il pubblico di giovanissimi e adolescenti, particolarmente refrattari ai richiami della televisione classica (per ovvie ragioni anagrafiche), e ampiamente abituati, ormai, a fruire i contenuti, a loro indirizzati, in altri molteplici modi. Senza scadere nella sociologia improvvisata, è lecito affermare che gli adolescenti e i teenager della Generazione Z sono facilmente e difficilmente convincibili, allo stesso tempo: la superficialità e la banalità dei gusti di gran parte di loro, ad esempio, di primo acchito, porterebbero a pensare che possa essere sufficiente il minimo indispensabile per assecondarli. Due esempi recenti, però, ci smentiscono in pieno: Sfera Ebbasta non è riuscito a portare i suoi svariati ... Leggi su tvblog (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ilè il programma televisivo degli anni ’10-’20 che, più di tutti, ha saputo e sa intercettare il pubblico di giovanissimi e adolescenti, particolarmente refrattari ai richiami della televisione classica (per ovvie ragioni anagrafiche), e ampiamente abituati, ormai, a fruire i contenuti, a loro indirizzati, in altri molteplici modi. Senza scadere nella sociologia improvvisata, è lecito affermare che gli adolescenti e i teenager della Generazione Z sono facilmente e difficilmente convincibili, allo stesso tempo: la superficialità e la banalità dei gusti di gran parte di loro, ad esempio, di primo acchito, porterebbero a pensare che possa essere sufficiente il minimo indispensabile per assecondarli. Due esempi recenti, però, ci smentiscono in pieno: Sfera Ebbasta non è riuscito a portare i suoi svariati ...

